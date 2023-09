IL PUNTO SULLA A – Quinta giornata, Inter in fuga, vincono anche Atalanta e Fiorentina, per il Napoli ancora un pari

La domenica di serie A ha registrato la quinta vittoria di fila dei nerazzurri di Inzaghi che hanno violato il Castellani di Empoli, per 1 a 0. L‘Inter, quindi, si trova a punteggio pieno con 15 punti, da sola in testa con 3 lunghezze di vantaggio sui cugini rossoneri. Vittorie, pure dell‘Atalanta, in casa, per 2 a 0 sul Cagliari e della Fiorentina, corsara a Udine, con identico risultato. Solo pari, invece per il Napoli e la Roma; gli azzurri hanno impattato a Bologna per 0 a 0, sbagliando tutto quello che si poteva sbagliare sotto porta e persino un rigore con Osimhen. Ai giallorossi non è bastato un altro gol di Lukaku per portar via i tre punti da Torino. Domani si ritorna in campo per l’unico turno infrasettimanale di campionato che vedrà due anticipi: Cagliari – Milan e Juventus – Lecce., incredibilmente scontro al vertice. Il sesto turno continuerà con le partite del mercoledì e giovedì.