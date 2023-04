Castel Volturno – Spalletti e i suoi giocatori a confronto per mezz’ora

Dopo la brutta batosta subita al Maradona, domenica sera, al cospetto dei campioni d’Italia in carica, ieri, in quel di Castel Volturno, il tecnico toscano ed i suoi giocatori hanno avuto un confronto di circa mezz’ora, una sorta di riunione condominiale per esaminare attraverso le immagini dei momenti-chiave, gli errori commessi nel corso della gara coi rossoneri. Spalletti che ritiene la squadra il suo orgoglio, ha esortato i giocatori a reagire subito perchè la rosa è molto competitiva e non può avere dei cali di concentrazione mentali così evidenti. Insomma ha cercato di pungere i suoi a non cadere più in queste situazioni. Il mister ha trovato il modo per scuotere tutti, ricordando le tante belle partite giocate fino a poco tempo fa, che hanno prodotto i magnifici risultati attuali, sicuro che i giocatori, veri professionisti avrebbero capito l’antifona. Come recita un proverbio, sbagliare è umano ma perseverare è diabolico. I tifosi si augurano che già venerdì, a Lecce, il Napoli torni a suonare quella straordinaria musica che sta facendo sognare la città.