NAPOLI – Aurelio De Laurentiis tiene un discorso alla squadra e carica la rosa in vista del prossimo match

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, archiviata la bruttissima serata di due giorni fa, in campo e sugli spalti, ha voluto incontrare la squadra per tenere un discorso, senza fare rimproveri o considerazioni negative, ha soltanto cercato di rifrancare i ragazzi, molto giù di morale, esortandoli a guardare avanti dimenticando quello che è successo domenica al Maradona. Ma ecco nei particolari le parole del massimo esponente azzurro ai calciatori di Spalletti:

“Ragazzi non è accaduto nulla di trascendentale. Purtroppo è andata così, ci è riuscito tutto male come non mai. Un’autentica serata storta, iniziata male e finita peggio. Non resta che cancellarla dalla mente, in allenamento, come quando tornaste dal ritiro in Turchia. Guardiamo avanti e proseguiamo verso la nostra strada. “