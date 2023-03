IL PUNTO SULLA SERIE A – 27esima giornata, ancora un k o per l’Inter, Lazio seconda a -19 dal Napoli schiacciasassi

Dopo gli anticipi disputati tra venerdì e sabato che hanno registrato, in particolare, una nuova sconfitta dei rossoneri a Udine e la prima vittoria casalinga della Sampdoria, ieri si è conclusa la 27esima giornata di serie A, nella quale c’è stato, tra l’altro, l’ennesimo blitz esterno del Napoli schiacciassi in quel di Torino sponda granata, con un perentorio 0-4 che fotografa in pieno la gara ed il nono k o in campionato dell’Inter battuta, in casa, dalla Juve con una rete che ha scatenato polemiche a non finire per un fallo di mani del francese Rabiot, prima del gol di Kosìtic. Successi anche per la Fiorentina, al Franchi con il Lecce, per 1 a 0 e della Lazio nel derby capitolino, con identico punteggio. Risultato che proietta la formazione di Sarri al secondo posto in classifica con 19 lunghezze di distanza dagli azzurri marziani. Intanto questa settimana torna in campo l‘Italia di Mancini che giocherà, giovedì 23 marzo al Maradona contro l’Inghilterra e domenica 26 a Malta. Il campionato riprenderà, pertanto nel fine settimana di inizio aprile. Partita clou della 28esima tornata sarà Napoli – Milan di domenica 2 aprile, a Fuorigrotta, ore 20,45.