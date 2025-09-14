ANTICIPI di A, TERZA GIORNATA – Cagliari, Juve e Napoli o k, Roma k o interrno

Si sono disputati finora quattro anticipi della teza giornata di serie A, questi i risultati:

Cagliari – Parma 2-0

Juve .- Inter 4-3

Fiorentina – Napoli 1-3

Roma – Torino 0-1

Seconda sconfitta di fila per i nerazzurri di Kivu che, pur giocando una buona gara, peraltro esaltante ed emozionante con continui ribaltamenti di risultato, hanno perso la gara, nel finale, con un tiro da lontano che Soomer non è riuscito a parare pur arrivandoci con due mani. Molto bene, invece, il Napoli che a Firenze, contro la Viola ha ribadito la sua leadership di questo torneo, grazie soprattutto ai nuovi acqquisti autori delle tre reti azzurre. Successo pure dei sardi nello scontroi salvezza con i Ducali. Malissimo viceversa, la Roma di Gasperini, trafitta dal gol vincente del granata Giovanni Simeone, ex Napoli. In questa domenica sono in programma altre quattro gare,, adesso si stanno giocando Atalanta ve Lecce, e Pisa vs Udinese, quindi, alle 18 spazio a Sassuolo vs Lazio, infine alle 20,45 ci sarà Milan vs Bologna. Il turno si chiuderà domani sera con gli ultimi due posticipi, ossia Verona – Cremonese e Como – Genoa.