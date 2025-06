Darwin Nunez – L’attaccante del Liverpool è il primo nella lista della spesa di Conte per rafforzare la fase offensiva, vera lacuna dell’annata trascorsa

Nella stagione che verrà il Napoli è chiamato a difendere il tricolore vinto qualche mese fa e a competere in Champions League, per cui necessita di rinforzi di autentico valore, soprattutto in atacco, che ha rappresentato la vera lacuna degli azzurri, nel campionato testè terminato. L’obiettivo della società partenopea è quello di acquistare una punta di alto livello per colmare questo handicap offensivo. Il nome in cima alla lista, redatta da Conte, è quello di Darwin Nunez, bomber uruguaiano e sogno di mercato della squadra azzurra; il ds Giovanni Manna sta lavorando ai fianchi della società britannica. per cercare di limare il prezzo del suo cartellino, fissato a 50 miliuoni di euro. Attualmente l’ingaggio del centravanti sudamericano si aggira sui 5 milioni. Il Napoli tiene costantemente i contatti ma la concorrenza è tanta. In alternativa resta l’ipotesi Lucca dell’Udinese. Il club di De Laurentiis ha, però, il vantaggio di essersi mosso molto in anticipo, in confronto alle altre pretendenti, aprendo un canale preferenziale per questo calciatore molto esplosivo, alto 1,87, 26 anni il prossimo 24 giugno. Del resto, Nunez desidera fortemente sentirsi protagonista ed al centro di un progetto, al fine di collezionare molte più presenze, rispetto all’ultimo campionato giocato in Inghilterra e Napoli costituisce la piazza più congeniale per lui.