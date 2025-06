Trattative – Il Club azzurro ha pronto un piano per portare sotto il Vesuvio, almeno altri tre giocatori, entro la data del primo ritiro in Trentino

La società di De Laurentiis, dopo una settimana intensa di contatti con vari club italiani ed esteri, con proposte e sondaggi formali,, deve, adesso,fare sul serio, onde concretizzare delle trattative, già in corso da qualche tempo. Il ds azzurro Manna ha a disposizione 70 milioni di euro per regalare a Conte i vari Juanlu Sanchez, Yunus Musah e Lorenzo Lucca. Il club partenopeo intende chiudere, almeno queste tre operazioni chiave, una per reparto, per far si che il tecnico leccese abbia una rosa completa al 70, 80% fra titolari e alternative di livello, prima che si parta per il ritiro estivo di Dimaro – Folgarida. Peraltro i tre calciatori suddetti già si sono accordati, sull’ingaggio, con la dirigenza del Napoli, che si augura di concludere tali operazioni entro venerdì: l’americano del Milan non ha risposto alla convocazione della sua nazionale, proprio per seguire l’evolversi dell’affare. La chiusura appare molto vicina. Per quanto riguarda l’attaccante dell’Udinese, stessa situazione, tutto procede per il meglio, Lucca rappresenta quella torre offensiva richiesta da Antonio Conte. Infine lo spagnolo Juanlu potrà essere il profilo giusto per avvicendarsi, sulla fascia destra bassa con capitan Di Lorenzo, in caso di necessità.