Fumata bianca – Habemus Osimhen, trovata l’intesa sul prolungamento contrattuale del nigeriano

E’ arrivata la fumata bianca che tutti i tifosi partenopei auspicavano. A quanto pare, infatti, dalle recenti notizie, apprendiamo che la telenovela Osimhen, finalmente è giunta alla conclusione. Trovata l’intesa sul prolungamento del contratto del nigeriano con il Napoli. Per l’attaccante azzurro, grazie ad uno sforzo economico straordinario del Presidente De Laurentiis, ci sarà un aumento dell’ingaggio fino al 2027; invece degli attuali 4.5 mln di euro a stagione, il buon Victor percepirà ben 8 milioni più bonus. Inoltre, sul contratto, su cui manca solo la firma che arriverà a breve, è stata inserita una clausola rescissoria di 170 milioni, da esercitare nel mese di luglio dell’anno prossimo. Dunque, il bomber azzurro ha preso la sua decisione e resterà all’ombra del Vesuvio, quantomeno per la stagione che va ad iniziare tra poco. Sicuramente, in quel di Castel di Sangro, dove il gruppo di Garcia arriverà questo pomeriggio, il patron del club darà, personalmente l’annuncio ufficiale della permanenza del giocatore ex Lille, che si è dimostrato abbastanza contento dell’avvenuto accordo tra le parti.