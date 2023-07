Stamane Castel di Sangro accoglierà i Campioni d’Italia del Napoli, la cittadina in pieno fermento

Oggi inizia la seconda fase della preparazione precampionato della squadra azzurra, targata Rudi Garcia, nell’amena località di Castel di Sangro, in Abruzzo, ai piedi di Roccaraso, La cittadina è in pieno fermento per accogliere degnamente, come meritano, i Campioni d’Italia in carica. Gli azzurri si fermeranno fino al 12 agosto e allo Stadio Teofilo Patini terranno quattro amichevoli internazionali. Inoltre nella piazza di Castel di Sangro tanti spettacoli ed eventi con la partecipazioni di notti artisti, i quali allieteranno le serate dei tifosi partenopei, accorsi anche in Abruzzo in massa. Il gruppo è atteso in quel di Rivisondoli all’ora di pranzo, quindi nel pomeriggio, sosterrà la prima seduta di allenamento pomeridiano, a porte aperte. Seduta prevista per le ore 18. Domani invece prima partita amichevole contro l’Hatayspor, compagine turca. Saranno 10mila i sostenitori napoletani che, tutti i giorni, saranno al seguito dei loro beniamini. Invece 120, i giornalisti presenti in questo secondo ritiro estivo per seguire gli allenamenti e le amichevoli del team dell’allenatore francese. Quest’anno è stato organizzato un bellissimo evento in Piazza Plebiscito che si terrà la sera di domenica 30 luglio. La manifestazione è stata indetta dai Napoli Club e i club Castel di Sangro, in collaborazione con il Club Napoli Sulmona Valle Peligna, Napoli Club Abruzzo e Club Napoli Costa dei Trabocchi.