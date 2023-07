Mai cosi vicino il rinnovo di Osimhen: i dettagli

Victor Osimhen è stato uno dei protagonisti assoluti del Napoli nella passata stagione: il nigeriano è stato il capocannoniere del campionato guidando gli azzurri allo Scudetto. Adesso l’attaccante non è mai stato così vicino al rinnovo con gli azzurri.

Le parti si stanno venendo incontro sia sullo stipendio che sulla clausola rescissoria: De Laurentiis era partito con una proposta di 200 milioni di euro come clausola mentre ora è sceso a un importo più basso. Gli ultimi dettagli andranno definiti nell’incontro imminente.

Nella scorsa stagione, Victor Osimhen ha segnato 26 gol in Serie A in 32 presenze totalizzate. L’ex Lille ha anche messo a segno 5 reti in 6 apparizioni complessive in Champions League. Numeri da top player per un calciatore che ha trascinato gli azzurri alla conquista del terzo Scudetto che mancava da trentatré anni. Adesso ci siamo quasi per il rinnovo contrattuale, che rappresenterebbe una notizia più che positiva per tutti i tifosi del Napoli.

GianlucaDiMarzio.com