LE INTERVISTE – Conte: “Emergenza, carattere e lucidità. Ora testa alla Juventus”

Una vittoria arrivata al termine di una lunga serie di rigori, una gara complicata gestita con lucidità e un gruppo che, pur tra mille difficoltà, continua a stringere i denti. Antonio Conte, nel post-partita di Napoli-Cagliari di Coppa Italia, analizza così il successo che porta gli azzurri ai quarti di finale dopo cinque anni di assenza dal tabellone avanzato. Un percorso che il tecnico definisce “un passaggio significativo”, perché ottenuto in mezzo a un’emergenza conclamata. “Per aspera ad astra”, ricorda quasi implicitamente il campo: attraverso le difficoltà, verso le stelle.

«La serie dei rigori è stata davvero lunga — spiega Conte a Sport Mediaset — ma chi è andato sul dischetto è stato bravo, da entrambe le parti. Ci vuole freddezza in quei momenti, bisogna assumersi responsabilità importanti. Abbiamo giocato una buona partita e il gol subìto è stato piuttosto fortuito, dopo un rimpallo su McTominay».

Il tecnico si sofferma poi sui singoli e sul contesto di squadra: «Abbiamo visto all’opera ragazzi promettenti come Vergara e Ambrosino, mentre altri, come Spinazzola, non giocavano da tanto. Averlo rivisto in campo per 90 minuti è un segnale importante. Da qui a gennaio dovremo stringere i denti: l’emergenza è evidente, ma ciò che arriverà dovremo prenderlo con entusiasmo».

Decisivo dal dischetto Vanja Milinkovic-Savic: «Lo avevamo inserito come settimo rigorista perché conosciamo le sue qualità anche nel tiro, oltre a quelle tra i pali. Per fortuna ha parato quello decisivo».

I cali di ritmo restano un tema: «Quando giochiamo lenti diventiamo prevedibili, è inevitabile. Tanti ragazzi arrivavano da una gara da titolari dopo molto tempo, quindi un calo era prevedibile. Con i cambi abbiamo sistemato qualcosa, non siamo riusciti a segnare ma almeno abbiamo portato a casa la qualificazione ai rigori».

Infine, uno sguardo al campionato e alla sfida con la Juventus: «Con la Juve ci sono tre punti in palio. Affronteremo una grande squadra, con rispetto, ma cercheremo di vincere. Lucca? Ha fatto gol, si è impegnato, può continuare a crescere».