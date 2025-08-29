BREVI

CALCIOMERCATO – Napoli, saluta anche Zanoli che si trasferisce all’Udinese

Vincenzo Letizia 29 Agosto 2025 0 24 sec read

Dopo le esperienze in prestito con Salernitana, Sampdoria e Genoa, Alessandro Zanoli è pronto a lasciare Napoli in maniera definitiva. L’esterno classe 2000 si trasferirà infatti all’Udinese, dove avrà l’occasione di giocarsi una nuova importante chance in Serie A.

Le conferme arrivano anche dal giornalista di mercato Fabrizio Romano, che su X ha scritto: “L’Udinese è vicina all’accordo con il Napoli per il trasferimento definitivo di Alessandro Zanoli per 5 milioni di euro”.

Vincenzo Letizia



