NewsMix24

Il ranking Uefa torna a sorridere all’Italia: la quinta squadra in Champions League non è più un miraggio

Vincenzo Letizia 28 Novembre 2025 0 1 min read

Le cinque vittorie su sette partite nell’ultimo turno hanno contribuito alla risalita del movimento: la Germania seconda è a un soffio

Le cinque vittorie su sette partite nell’ultimo turno europeo, con solo Inter Fiorentina sconfitte, hanno aiutato, e non poco, il ranking Uefa dell’Italia nella rincorsa alla quinta squadra per la prossima Champions League. Adesso siamo al terzo posto della classifica con 9.571 punti, a un soffio dalla Germania che come noi ha sette squadre al via e occupa il secondo e ultimo posto valido per aumentare la presenza nell’edizione 2026-2027 della massima competizione continentale per club. Davanti a tutti, decisamente con ampio margine, c’è l’Inghilterra con 10.944 punti raccolti dalle sue nove squadre impegnate tra Champions, Europa e Conference League.

Decisive per il nostro ranking sono state le vittorie di Juventus Napoli, ma soprattutto dell’Atalanta, che ha superato una concorrente “diretta” come l’Eintracht Francoforte. Certo, la rincorsa a uno dei primi due posti è ancora lunga, anche perché pure dietro corrono. Il Portogallo è quarto, ma staccato di soli 171 punti e nel prossimo turno ci sarà un Benfica-Napoli importantissimo, non solo per gli azzurri. Clamorosa la presenza di Cipro, che è sesta a pari punti con la superpotenza Spagna e appena dietro alla Polonia.

Al nostro ranking hanno contribuito soprattutto l’Inter, che prima della caduta di Madrid aveva sempre vinto, e l’Atalanta, in piena corsa per la Top 8. Poi, in ordine di coefficiente, Juventus e Napoli, Fiorentina, Bologna e Roma.

IL RANKING AGGIORNATO

1. Inghilterra (9 su 9) 10.944
2. Germania (7 su 7) 9.857
3. Italia (7 su 7) 9.571
4. Portogallo (4 su 5) 9.400
5. Polonia (4 su 4) 9.375
6. Cipro (3 su 4) 9.250
6. Spagna (8 su 8) 9.250
8. Francia (7 su 7) 8.267
9. Danimarca (2 su 4) 8.125
10. Grecia (4 su 5) 7.100 

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Del Piero: “Dybala deve giocare per essere felice”

Sull’andamento della partita in generale invece il campione del Mondo con l’Italia nel 2006 non è rimasto del tutto soddisfatto: “Era lecito attendersi qualcosa di […]

9 Dicembre 2017 0 1 min read

Serie A, le migliori giocate della 17^ giornata

Nel 2006 Matteo Politano aveva tredici anni e giocava con le giovanili della Roma; probabilmente la sera del 26 novembre, quando Francesco Totti ha segnato […]

18 Dicembre 2017 0 1 min read

Benitez: “Salvezza? Sarà un miracolo”

Benitez: “Salvezza? Sarà un miracolo”L’allenatore del Newcastle ha parlato in…

1 Gennaio 1970 0 20 sec read

Parma: “La penalità è certa ma la continuità non si discute”


Parma: "La penalità è certa ma la continuità non si discute"

Dopo i ritardi nei pagamenti di stipendi e ritenute irpef, il club di Ghirardi prende posizione ufficiale sul suo sito internet e spiega a che punto sono le trattative per la cessione della società. Garantendo: “Andiamo avanti”

Parole chiave: Fan Club, Irpef, Parma, Penalizzazione, Tommaso Ghirardi
18 Novembre 2014 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui