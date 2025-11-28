AZZURRI PER SEMPRE – Sebino Nela, l’Hulk indomabile: il romanista che Napoli adottò per sempre

Ci sono storie che non appartengono soltanto alle maglie, ma agli uomini.

E ci sono uomini che, pur avendo tatuata addosso un’appartenenza chiara, riescono a farsi voler bene da tutti. Anche dai rivali storici.

Sebino Nela è un pezzo di Roma, certo. Una colonna romanista, un simbolo degli anni Ottanta. Ma a due giorni da Roma-Napoli, vale la pena ricordare che l’Hulk indomabile ha lasciato un’impronta sincera e profonda anche ai piedi del Vesuvio. Una parentesi breve, forse. Ma mai banale.

Il cavallo instancabile della fascia sinistra

Terzino sinistro moderno prima che il termine esistesse, Nela correva come un mediano, picchiava come un centrale, spingeva come un’ala. Era un paradosso ambulante: fisico da maratoneta, cuore da guerriero, piedi più buoni di quanto si dicesse.

Il soprannome “Hulk” non era un vezzo, ma la fotografia di un giocatore che non mollava mai.

Né sul campo, né – come avrebbe dimostrato più tardi – nella vita.

L’arrivo a Napoli: umiltà, rispetto e una fascia da vivere

Nela arrivò al Napoli nel 1992, in un momento complicato per il club, reduce dalla fine della grande era maradoniana. Non c’erano più scintille, non c’erano più titoli da difendere: c’era da ricostruire. E Nela, che avrebbe potuto sentirsi un corpo estraneo, scelse invece il contrario.

Entrò in punta di piedi, ma giocò da gigante.

Portò ordine, carattere, spirito da professionista vero.

Si prese la fascia sinistra con la solita fame, (qualche volta gioco’ anche da libero), quella che non conosce colori.

Lui, romanista nell’anima, fu accolto con calore da una Napoli che riconosceva l’uomo prima ancora del calciatore. E forse è questo il motivo per cui, nonostante le poche stagioni in azzurro, Nela è rimasto nel cuore di molti tifosi: perché fu autentico. Perché fu serio. Perché fu uno di quelli che ci mise la faccia quando le cose non andavano.

Un rapporto che va oltre le maglie

Con Napoli nacque un legame di stima reciproca, cresciuto negli anni.

Nela parlava spesso dell’ambiente, della passione, del calore umano che solo Napoli sa dare. Una città che lui non ha mai considerato “tappa” ma “esperienza”, e che lo ha sentito sempre come uno sguardo sincero, pulito, rispettoso.

Tra i giocatori che hanno incrociato le due sponde dell’antica rivalità, Nela è stato forse il più “normale”: zero polemiche, zero frasi ad effetto, zero provocazioni. E proprio questa normalità è ciò che lo ha reso speciale.

L’uomo che vinse la battaglia più dura

L’Hulk indomabile non fu soprannome soltanto per il campo.

Nel 1994, quando un incidente d’auto minacciò di portargli via una gamba, Sebino tirò fuori tutto quello che era: la forza, la resilienza, la voglia di vivere.

Si rialzò. Si rimise in piedi. E divenne, ancora una volta, un esempio.

Quella battaglia lo avvicinò ancor di più ai tifosi di ogni colore, rendendolo un simbolo di coraggio oltre gli schieramenti.

Perché Sebino Nela è “Azzurro per Sempre”

Perché non bisogna essere nati a Napoli per far parte della sua storia.

A volte basta essere uomini, prima che calciatori.

E Sebino Nela, con il suo passo pesante, la sua onestà e la sua fame di vita, ha lasciato una traccia che non appartiene solo alla Roma, ma anche alla gente che apprezza la sostanza, la dignità, la battaglia continua.

A due giorni da Roma-Napoli, ricordare lui è un modo per ricordare che le grandi rivalità non cancellano gli uomini veri.

L’Hulk indomabile è uno di loro.

Uno che, nel suo piccolo, resta davvero… Azzurro per Sempre.