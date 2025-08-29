COPERTINA

Napoli, Conte: “Contro il Cagliari servirà la giusta concentrazione. Meret o Milinkovic? Vi dico il portiere titolare”

Vincenzo Letizia 29 Agosto 2025 0 1 min read

Antonio Conte presenta alla stampa la partita contro il Cagliari, valevole per la seconda giornata del campionato di serie A.

Le parole di Antonio Conte

L’allenatore azzurro ha iniziato dicendo: “Il girone di Champions? A nome del Napoli, posso dire che siamo molto contenti di giocare questa manifestazione. C’è entusiasmo e voglia, ma dobbiamo essere umili. Ora, però, siamo concentrati sul Cagliari. Il livello della Serie A è equilibrato. Vedo 7/8 squadre molto attrezzate. Sarà un campionato difficile. Tornare al Maradona sarà un’emozione unica.

Ha poi continuato: “McTominay? È ripartito da dove aveva lasciato. De Bruyne ha fatto un ottimo debutto ma tutta la squadra ha fatto bene. Dobbiamo continuare così. Chi giocherà tra Meret e Milinkovic Savic? Loro sanno benissimo chi giocherà domani. Come sta Gutierrez? Sta procedendo con il programma di recupero. Vedremo nella sosta, ma ha giò cominciato a lavorare sul campo e col pallone. Non bisogna forzare i tempi, non l’ho mai fatto con questi tipo di infortuni. Lo aspettiamo. “

Conte ha poi affermato: “Non dobbiamo commettere errori superficiali solo perché abbiamo lo Scudetto sulla maglia. Domani arriverà una squadra che vorrà confermare la prestazione avuta contro la Fiorentina. Buongiorno? Sta recuperando, ora lo vedo più sciolto. Si sta avvicinando al rientro

Ha poi concluso: “Per la partita di domani servirà la giusta concentrazione. Poi arriverà la prestazioneTorniamo nel nostro stadio e dobbiamo farlo con ambizione e determinazione. I tifosi dovranno essere il nostro dodicesimo uomo in campo. Quello che è stato è stato, nun scordamoce u passat, come si dice. Mi aspetto unità di intenti“.

Commenti

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Napoli, tutto su Benitez. Scatta il piano anti-crisi: “Dimentichiamo Bilbao”

Comanda lui: come prima e più di prima, complice la partenza di Aurelio De Laurentiis per gli Stati Uniti. La crisi del Napoli non dovrebbe […]

17 Settembre 2014 0 48 sec read

Quali sono stati i più importanti giocatori della storia napoletana?

Gli ultimi 25 anni di storia per il Napoli sono stati veramente un saliscendi fortissimo di emozioni. In venticinque anni la squadra è passata dall’essere […]

24 Aprile 2024 0 2 min read

Baiano: “Vittoria contro il Wolfsburg ha dato fiducia. Empoli? Attenti ai calci piazzati”

Francesco Baiano, tecnico dello Scandicci, parla ai microfoni di Marte Sport Live: “Il Napoli si è ripreso e non è merito del ritiro. Credo che […]

27 Aprile 2015 0 54 sec read

Napoli in pressing su Soriano: incontro negli spogliatoi con la Samp

Sampdoria che prova a tenere Eder, ma che tratta per Roberto Soriano. E’ lui il desiderio numero uno di Sarri, con il Napoli che spinge […]

31 Agosto 2015 0 32 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui