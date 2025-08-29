Napoli, Conte: “Contro il Cagliari servirà la giusta concentrazione. Meret o Milinkovic? Vi dico il portiere titolare”

Antonio Conte presenta alla stampa la partita contro il Cagliari, valevole per la seconda giornata del campionato di serie A.

Le parole di Antonio Conte

L’allenatore azzurro ha iniziato dicendo: “Il girone di Champions? A nome del Napoli, posso dire che siamo molto contenti di giocare questa manifestazione. C’è entusiasmo e voglia, ma dobbiamo essere umili. Ora, però, siamo concentrati sul Cagliari. Il livello della Serie A è equilibrato. Vedo 7/8 squadre molto attrezzate. Sarà un campionato difficile. Tornare al Maradona sarà un’emozione unica.“

Ha poi continuato: “McTominay? È ripartito da dove aveva lasciato. De Bruyne ha fatto un ottimo debutto ma tutta la squadra ha fatto bene. Dobbiamo continuare così. Chi giocherà tra Meret e Milinkovic Savic? Loro sanno benissimo chi giocherà domani. Come sta Gutierrez? Sta procedendo con il programma di recupero. Vedremo nella sosta, ma ha giò cominciato a lavorare sul campo e col pallone. Non bisogna forzare i tempi, non l’ho mai fatto con questi tipo di infortuni. Lo aspettiamo. “

Conte ha poi affermato: “Non dobbiamo commettere errori superficiali solo perché abbiamo lo Scudetto sulla maglia. Domani arriverà una squadra che vorrà confermare la prestazione avuta contro la Fiorentina. Buongiorno? Sta recuperando, ora lo vedo più sciolto. Si sta avvicinando al rientro“

Ha poi concluso: “Per la partita di domani servirà la giusta concentrazione. Poi arriverà la prestazione. Torniamo nel nostro stadio e dobbiamo farlo con ambizione e determinazione. I tifosi dovranno essere il nostro dodicesimo uomo in campo. Quello che è stato è stato, nun scordamoce u passat, come si dice. Mi aspetto unità di intenti“.