Castel di Sangro: i tifosi azzurri invitano il capitano a non lasciare il Napoli

Sta per concludersi anche la seconda fase del ritiro precampionato della squadra di Luciano Spalletti, che nel tardo pomeriggio odierno affronterà il Pescara nella sesta amichevole estiva, a Castel di Sangro, dove i tifosi azzurri presenti nell’amena località abruzzese per seguire i loro beniamini, ieri durante l’entrata in campo dei calciatori per svolgere l’allenamento, dagli spalti, hanno invitato il capitano Lorenzo Insigne a non lasciare il Napoli, lui che ne è la bandiera in assoluto. Il talento di Frattamaggiore ha sorriso ed ha salutato i suoi sostenitori, alzando la mano. Oramai i rumors di mercato su un possibile addio del Magnifico si fanno sempre più insistenti, dal momento che tra le parti c è un gelo pazzesco. Il suo contratto scadrà a giugno del 2022, e attualmente la situazione non è affatto chiara. Il presidente è fermo sulle sue decisioni di ridurgli l’ingaggio, cosa che il calciatore non accetterà mai, per cui Insigne è ufficialmente in vendita ad un costo che si aggira sui 25/30 milioni di euro. Ciro Immobile, suo grande amico ed ex compagno di squadra al Pescara di Zeman, lo vorrebbe alla Lazio e quindi ha fatto pressione sul patron Lotito affinchè lo porti a Roma, dove ritroverebbe anche Sarri. Finora un’offerta è giunta solo dall’Inter che ha proposto al Napoli 15 milioni più Sanchez per liberarlo ma l’ex Udinese ha un ingaggio troppo alto per le casse azzurre. La società nerazzurra avrebbe offerto ad Insigne un contratto quinquennale a sei milioni a stagione. Due le ipotesi plausibili, la prima è che il capitano onori il suo contratto fino alla fine per poi andar via a parametro zero, oppure che venga ceduto ad una cifra non inferiore ai 25 milioni cash. Ma questo lo scopriremo solo vivendo!