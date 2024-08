Carlo Alvino – “Sono convinto che Osimhen, alla fine, vada a Parigi, il club francese fa solo finta di aver mollato”

Il famoso giornalista napoletano Carlo Alvino, tifosissimo della squadra partenopea,ieri, nel corso della trasmissione Radio Gol, condotta da Walter De Maggio, ha ipotizzato il futuro di Victor Osimhen che sta scombussolando tutti i piani del club, per quanto riguarda il mercato. Queste le sue parole in merito alla stressante vicenda che tiene anche i tifosi azzurri in ansia:

“Sono convinto che “Osimhen sarà ceduto. Il Napoli fa bene a non svendere l’attaccante che è tra i migfliori al mondo. Penso che alla fine andrà al PSG anche perchè esiste già un accordo sull’ingaggio tra la dirigenza parigina e il nigeriano. Credo che il presidente del Psg non abbia digerito il no di De Laurentiis per la cessione di Kvaratskhelia e Osimhen, e perciò tenta di prendere per la gola il Napoli. Il georgiano era e resta incedibile. Ora lo sceicco il fa finta di non essere più così interessata al numero 9 azzurro ma sono situazioni normali durante una trattativa. E’ il famoso gioco delle parti per cercare di risparmiare. Vedrete che prima dell’inizio del campionato l’affare si concretizzerà e solo allora Lukaku potrà finalmente approdare al Napoli”.