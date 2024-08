OLIMPIADI 2024: finalmente il judo! Alice Bellandi è oro nei 78kg

Questa volta il judo non tradisce, Alice Bellandi vince la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella categoria del 78kg femminile, trionfando in finale contro l’atleta israeliana Inbar Lanir. Medaglie di bronzo per la portoghese Patricia Sampaio (battuta dall’azzurra in semifinale) e la cinese Ma Zhenzhao. Clamorosamente fuori dal podio la tedesca Anna-Maria Wagner. È la quindicesima medaglia in totale per gli azzurri.

Quinta medaglia d’oro per l’Italia a Parigi 2024, finalmente nel judo! Alice Bellandi è campionessa olimpica nella categoria 78 kg. Alice conquista la finale contro la portoghese Patricia Sampaio (poi medaglia di Bronzo insieme a Zhenzhao), numero 13 del ranking grazie a un waza-ari immediato. Le due si stuzzicano e l’azzurra cerca di non subire il pareggio, anche a costo di rischiare il secondo shido (uno per ambedue le atlete). A undici secondo dal termine Bellandi torna in controllo del match, gestendo poi il cronometro fino alla fine, conquistando la certezza della medaglia e la finalissima contro l’israeliana Inbar Lanir. I primi due minuti della sfida decisiva passano indenni, con l’avversaria dell’azzurra che provoca e viene anche attribuita di due shido (ammonizioni). Nel momento clou Alice piazza quasi dal nulla il suo waza-ari, che porta poi la sua avversaria anche al terzo cartellino giallo, che chiude la partita. L’Italia può finalmente festeggiare una medaglia d’oro nel Judo, la quindicesima in totale fino a ora di questa spedizione olimpica.

