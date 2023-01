Ultimo posticipo di A – Lazio vs Milan 4-0, il Napoli traccia un solco profondissimo con rossoneri e nerazzurri

Nell’ultimo posticipo di serie A della diciannovesima giornata, dopo l’Inter cade anche il Milan, ad opera della Lazio di Sarri, che ha travolto per 4 a 0, all’Olimpico i campioni d’Italia in carica, apparsi in condizioni disastrose. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma a quota 37 ad un solo punto dalla formazione di Pioli, seconda. Profumo di Champions League, pertanto per le due romane che stanno vivendo un ottimo momento di forma. Nello stesso tempo il risultato della Lazio favorisce la capolista, la quale rimane a 12 e 13 punti di distanza dalle compagini lombarde. Oggi gli azzurri sono in fuga con davanti una prateria che conduce, a meno di improbabili sorprese, verso una meta attesa, a Napoli, da troppi anni.