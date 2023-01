Serie A – Il Napoli gira con un +12 sul Milan, secondo, mai nella storia del campionato di A un distacco così enorme

Questo Napoli non finisce mai di stupire, infatti sta inanellando o eguagliando record su record. Da ieri sera, è entrato, di diritto, nella storia del massimo campionato italiano. Per la prima volta in assoluto, alla fine del girone di andata, la formazione che comanda la classifica gira con ben 12 punti di distacco sulla prima inseguitrice. Una differenza enorme mai registrata nella storia, fino ad ora. Un grosso plauso, quindi a Spalletti, a Giuntoli, al Presidente, allo staff tecnico e medico e naturalmente a tutta la rosa del Napoli per questa straordinaria performance che ha dietro delle basi eccezionali. Certamente, è troppo presto per affermare che Di Lorenzo e compagni hanno già conquistato il tricolore, tuttavia, hanno messo una seria ipoteca perchè ciò accada, anche perché, come si evince dai risultati delle antagoniste, non vedo alcuna squadra capace di insidiare il primato degli uomini di Spalletti. Del resto, il destino è nelle loro mani, i partenopei devono soltanto suicidarsi per perdere un’occasione simile. Probabilmente, in transito, c’è l’ultimo treno per giungere nella stazione scudetto. Quest’anno o mai più!