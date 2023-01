Lino Banfi – “Sono tifoso della Roma ma il Napoli merita ampiamente lo scudetto”

Il famoso attore pugliese Lino Banfi, peraltro allenatore di calcio col nome di Orozo Canà, in due noti film, ospite a Canale 21 nel corso della trasmissione del lunedì sera condotta da Peppe Iodice, intervistato, data l’imminenza del big match di domenica tra azzurri e giallorossi, ha dichiarato apertamente di essere un tifoso romanista ma auspica che il Napoli, quest’anno, vinca lo scudetto perché lo merita ampiamente per il magnifico campionato che sta conducendo. I partenopei,, ha continuato l’attore, giocano un calcio spettacolare che ha prodotto risultati eccellenti, ve lo dice anche Oronzo Canà, ha concluso, scherzando, Lino Banfi, applaudito dal pubblico presente negli studi televisivi dell’emittente napoletana.