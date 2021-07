Il Napoli parte alla volta della Germania per l’amichevole di lusso contro il Bayern Monaco

Tutto pronto per l‘amichevole di lusso tra Bayern Monaco e Napoli, in programma domani alle ore 16.30 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Un big match, seppur a carattere amichevole, sempre affascinante, che non vedrà, tuttavia, in campo diversi big azzurri, quali Insigne, Fabian, Mertens, Lozano, Ospina, Meret e Demme. Saranno invece della partita Koulibaly e Osimhen. Questa sfida rappresenta per i due tecnici una felice occasione per provare i primi schemi in vista dell’imminente inizio della nuova stagione 2021/22 che si aprirà, per gli azzurri, allo stadio Maradona, domenica 22 agosto alle 20,45 contro la matricola Venezia. La compagine bavarese viene da due risultati poco brillanti: il pari per 2-2 contro l’Ajax e la sconfitta 0-2 contro il Borussia Monchengladbach. Il Bayern è chiamato a difendere l’ultimo titolo ottenuto nella Bundesliga e si ripresenta ai nastri di partenza ancora più affamato di successi. I partenopei sono reduci da due vittorie nelle amichevoli, disputate a Dimaro, contro la Bassa Aunania e la Pro Vercelli. Naturalmente, almeno sulla carta, Bayern Monaco vs Napoli viene vista come una gara molto combattuta che si preannuncia spettacolare, nella quale la maggiore qualità dei tedeschi potrebbe fare la differenza. A sentire l’esperto di calcio tedesco Claudio Mele, la formazione di casa non è però la stessa della scorsa stagione, essendo partiti Alaba, Boateng e Javi Martinez.. Oggi i bavaresi sono un tantino nervosi e non al meglio della forma, come si evince dalle amichevoli giocate finora ha continuato il giornalista conoscitore della Bundesliga. Dunque la vittoria dei tedeschi non appare così scontata come dicono i bookmakers. Per concludere quest’amichevole sarà visibile, in Tv, solo a a pagamento, sulla piattaforma Sky.