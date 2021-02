Gasperini: “Testa alla Coppa Italia, Napoli da Scudetto”

Il calendario è fitto di impegni: “Giochiamo talmente tante partite in poco tempo… Solo una settimana fa avevamo appena giocato col Milan, poi in pochissimo tempo abbiamo fatto due partite con la Lazio. Ci aspetta una semifinale in due tempi, prima a Napoli e una settimana dopo qui a Bergamo, passare il turno sarebbe un traguardo molto, molto importante. In campionato abbiamo tempo, ci sono ancora tante partite. In questo momento l’attenzione è tutta sulla Coppa Italia”.