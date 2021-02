Coppa Italia, Napoli-Atalanta: azzurri avanti al Maradona, ma occhio all’1-1…

ROMA – Primo duello in vista tra Napoli e Atalanta, a caccia della finale di Coppa Italia. Al Diego Armando Maradona va in scena la gara d’andata della seconda semifinale. Sarà una sfida equilibrata tra le due formazioni, almeno secondo gli esperti di 888sport.it, con il Napoli favorito a 2,45, i bergamaschi a 2,85 e il pareggio a 3,40. Equilibrio che si riflette anche nelle quote “antepost” sulla squadra che alzerà la coppa: in questo caso sono i bergamaschi a partire leggermente avanti, a 4,00, contro il 4,50 degli attuali campioni in carica, mentre Juve e Inter sono in testa a 3,25. Per i betting analyst di 888sport.it saranno decisivi i 90 minuti nel match di ritorno, con un leggero vantaggio per la Dea: l’1-1 dell’andata infatti è il risultato esatto più probabile per i bookmaker (6,75).