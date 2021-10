Pallone d’Oro, gli scommettitori spingono Jorginho: l’azzurro batte Messi con il 41% delle giocate

ROMA – Jorginho meglio di Messi per il Pallone d’Oro. Protagonista con il Chelsea in Champions League e con l’Italia a Euro 2020, il centrocampista azzurro è la prima scelta degli scommettitori per il prestigioso riconoscimento. In vista dell’assegnazione del premio, il 29 novembre, Jorginho si gioca a 2,20 su Planetwin365, con il 41% delle preferenze. Messi rimane in cima alla lista dei bookmaker, a 1,45, ma si ferma al 37% delle giocate. Sotto il 10% le percentuali finite sugli altri contendenti: tra questi, Donnarumma conquista il 6% (a quota 15,00), mentre Lewandowski è al 5% (a 4,75). Più indietro gli altri azzurri inclusi nelle 30 nomination di France Football: Chiellini è a 56,00, Bonucci si gioca a 71,00, mentre Barella chiude a 86,00.