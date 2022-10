Serie A, Roma Napoli: Spalletti cerca il colpo dell’ex. Atalanta-Lazio: Gasperini vuole mantenere l’imbattibilità, in quota avanti l’«1»

Luciano Spalletti torna sul prato dell’Olimpico, stadio nel quale ha vissuto momenti importanti, per portare il Napoli all’undicesimo successo consecutivi tra campionato e Champions e soprattutto mantenere la vetta della classifica contro una Roma distante solo quattro punti dalla vetta. Per i betting analyst di Stanleybet.it è avanti il segno «2» a 2,40 mentre sale a 2,85 il successo interno. Fissata invece a 3,40 l’opzione pareggio. Sfida tra il miglior attacco esterno e la miglior difesa casalinga: per i bookie dovrebbero prevalere gli attaccanti napoletani, per un Over 2.5, a 1,73, in vantaggio sull’Under 2.5 visto a 2. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c’è l’1-1 a 6, con il secondo 1-2 partenopeo all’Olimpico – dopo quello contro la Lazio – proposto a 8,50. L’Atalanta vuole restare in scia al Napoli e non perdere l’imbattibilità in campionato.

Contro una Lazio che dovrà fare a meno per tutto il 2022 di Ciro Immobile, favoriti gli uomini di Gasperini a 1,96 contro il 3,70 della vittoria laziale. Nel mezzo, a 3,60, il pari come nella scorsa stagione. Nelle ultime quattro sfide del Gewiss entrambe le squadre sono andate a segno: anche stavolta avanti il Goal, a 1,58 contro il 2,25 del No Goal. Gasperini punta sul momento d’oro di Ademola Lookman, proposto come marcatore a 3,50, mentre sale a 4,75 la rete di Pedro, già a segno lo scorso anno contro la Dea.

L’Inter, prima del turno decisivo di Champions League contro il Viktoria Plzen, andrà a caccia della terza vittoria consecutiva in Serie A in casa di una Fiorentina ancora troppo altalenante. Le quote premiano i nerazzurri, offerti a 2,05, con il segno «1» dato a 3,50. Quota molto vicina al pareggio, visto a 3,40. L’Inter, che ha mostrato evidenti difficoltà difensive in trasferta, contro una squadra capace di vincere in Serie A solo al Franchi: per i bookie l’Over 2.5, a 1,64, è favorito su un match con meno di tre gol fissato a 2,15.

A San Siro primo storico derby lombardo in massima serie tra Milan e Monza. In una partita particolare per il duo Berlusconi-Galliani, i rossoneri vedono il successo a 1,38 contro il 7,50 del colpaccio brianzolo. A 5 volte la posta il pari. Molto più equilibrio invece tra il Goal, a 1,83, e il No Goal a 1,88. Occhi puntati su Rafael Leao, primo in classifica della Serie A nella premiazione del Pallone D’Oro. Un gol del portoghese al Monza si gioca a 2,40.

La Juventus, dopo il derby vinto con il Torino, cerca il bis per mettersi la crisi alle spalle. Nel match che apre il programma dell’undicesima giornata, avanti i bianconeri a 1,42 sull’Empoli di Zanetti proposto a 7,50. Alta anche la quota del pari fissata a 4,50.

L’Udinese vuole tornare a vincere dopo il pari dell’Olimpico contro un Torino che ha raccolto solo un punto nelle ultime cinque uscite. In vantaggio gli uomini di Sottil a 2, nei confronti dei granata, dati a 3,90. Cercano il primo successo in campionato Cremonese (2,40) e Sampdoria (2,90) nello scontro diretto dello Zini, mentre il Bologna (2,15) di Thiago Motta, dopo la prima vittoria del nuovo tecnico in Coppa Italia, cerca l’acuto al Dall’Ara anche in campionato contro il Lecce (3,15).