IL FISCHIETTO – Ufficiale, Roma vs Napoli sarà diretta da Massimiliano Irrati

Come era nell’aria da stamattina, il fischietto scelto da Rocchi per dirigere il match Roma vs Napoli, posticipo domenicale dell’undicesimo turno di campionato, è Massimiliano Irrati della sezione arbitrale di Pistoia. I giudici di linea saranno Lo Cicero e Tolfo, il quarto ufficiale Manganielo e per finire in sala Var controlleranno Di Paolo e Passeri. Per l’arbitro toscano è la 23esimo volta che incrocerà la squadra giallorossa in carriera. Viceversa i precedenti con il Napoli sono 13 nei quali gli azzurri hanno collezionato dieci successi, un pari e due sconfitte. L’ultima sua apparizione in campo, con i partenopei, risale al settembre dell’anno scorso, allorché il signor Irrati arbitrò il big match del Maradona tra Napoli e Juventus, terminato con il risultato di 2 a 1.