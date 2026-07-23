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Calciomercato Juventus, per la porta il preferito di Spalletti rimane Martinez: a quota 2,00 il Dibu in bianconero, ancora viva anche la pista De Gea

Vincenzo Letizia 23 Luglio 2026 0 51 sec read

ROMA – In casa Juventus rimane ancora aperto il capitolo portiere. Un nodo cruciale per risolvere un grande limite dell’ultima stagione, che ha contribuito alla mancata qualificazione alla Champions League. Il nome in cima alla lista di Luciano Spalletti rimane quello di Emiliano Martinez: la trattativa con l’Aston Villa è tutt’altro che semplice, ma i betting analyst di Sisal rimangono fiduciosi e, riporta Agipronews, propongono il Dibu in bianconero a quota 2,00. In alternativa, in attesa di capire se ci sono spiragli per Guglielmo Vicario del Tottenham, rimane viva anche la pista che porta a David De Gea, in lavagna a 5,00, mentre per un ipotetico ritorno in Italia di Alisson si sale a 6,00. Al di là del nome in entrata, quello che appare molto probabile analizzando le quote di William Hill è la partenza di Michele Di Gregorio, un’ipotesi che vale 1,35 volte la posta. La ricostruzione della Juve, insomma, riparte proprio dalla porta, con l’obiettivo di evitare di voltare pagina anche tra i pali rispetto all’ultima annata.

 

AB/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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