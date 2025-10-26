Mkhitaryan-Di Lorenzo, per i vertici arbitrali non è rigore: Mariani e Bindoni verso lo stop

Nella sfida del Maradona l’arbitro ha sbagliato, l’assistente di più. Secondo l’Aia il tocco è da rigorino e quindi non da assegnare

Maurizio Mariani e il suo assistente Daniele Bindoni rischiano seriamente di essere fermati dopo il rigore discutibile assegnato al Napoli al 29′ per il contatto fra Mkhitaryan e Di Lorenzo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Aia è giunta alla conclusione che nella sfida del Maradona l’arbitro ha sbagliato, l’assistente di più, perché è stato quest’ultimo dopo 8 secondi dal controverso episodio ad aver segnalato erroneamente il penalty.

Un errore di procedura e di timing, oltre che di sostanza: il fallo non era sufficiente come intensità per un rigore. Si tratta del classico ‘rigorino’ su cui il designatore Rocchi è sempre stato lapidario: interventi di questo tipo non vanno mai fischiati. Sbaglia anche il Var, con Marini, ma a quel punto il pasticcio era già stato fatto, visto che negli uffici di Lissone da regolamento non sono tenuti a valutare l’entità di un contatto che è lasciato a discrezionalità del direttore di gara. Tutti e tre vanno verso lo stop per diverse settimane.

Mediaset