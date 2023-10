NAZIONALE – Primo k o di Spalletti, a Londra, con l’Italia contro l’Inghilterra

Per il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, Luciano Spalletti, ieri, a Londra, in casa dell’Inghilterra, è giunta la prima sconfitta della sua era per 3 a 1. Un risultato che qualifica, in anticipo, i britannici ad Euro 2024 e costringe l’Italia ad un autentico spareggio con l’Ucraina, a novembre, per il secondo posto utile per evitare eventuali playoff. Dopo un buon primo tempo in cui meritavano di chiudere la frazione di gioco in vantaggio, gli azzurri, nella ripresa, hanno subito la reazione dei padroni di casa che hanno prima raddoppiato e poi triplicato con i gol dei campioni in squadra. Il capitano del Napoli Di Lorenzo, in campo dal primo minuto, non ha fornito una buona prestazione, evidenziando quanto già visto con la Fiorentina, ovvero che non sta attraversando un buon periodo di forma, attualmente, forse dovrebbe riposare per qualche turno. Il terzino di Spalletti ha procurato il rigore del pari inglese ed è stato anche ammonito, quindi salterà la prossima partita con la Macedonia, all’Olimpico di Roma.