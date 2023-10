Caso Garcia – Ieri testa a testa tra il presidente e l’allenatore francese, i due a colloquio per un’ora

Aurelio De Laurentiis, tornato ieri pomeriggio da Milano, dopo aver presenziato al Consiglio di Lega, si è subito recato a Castel Volturno per fare il punto della situazione con il tecnico Garcia e con i dirigenti Meluso e Micheli. In verità, il clima è parso molto disteso dopo la tempesta di qualche giorno fa: Il patron azzurro ha preso le redini in mano ed intende essere vicinissimo ai giocatori che hanno bisogno di una scossa forte, per tornare come un tempo. Il presidente del Napoli, successivamente, si è intrattenuto fino a tardi in un testa a testa con l’allenatore Garcia, con il quale c’è stato già un chiarimento; il tecnico transalpino si pone l’obiettivo di dimostrare sul terreno di gioco che non è un brocco, per rispondere coi fatti alle critiche ricevute senza mezzi termini, anche in pubblico, dal suo datore di lavoro. Ci riuscirà a cominciare da sabato ? Ma questo lo scopriremo solo al Bentegodi di Verona.