IL FISCHIETTO – VERONA – NAPOLI affidata ad Abisso di Palermo, al Var Aureliano

E’ appena giunto il nome dell’arbitro che fischierà l’anticipo di sabato prossimo, alle 15, Verona vs Napoli che aprirà la nona giornata si serie A. Si tratta del Sig. Rosario Abisso di Palermo, mentre i suoi assistenti saranno MONDIN e MARGANI, quindi il quarto ufficiale sarà Sozza e per finire in sala Var agiranno Aureliano e Valeri .Risultano otto precedenti tra gli azzurri ed il fischietto siciliano. In tali occasioni il Napoli ha collezionato ben sette successi ed un pareggio, quello relativo all’1 a 1 ad Udine del 4 maggio scorso, pari che sancì matematicamente il terzo scudetto della storia del club partenopeo