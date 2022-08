Napoli – Lecce – Stasera Spalletti getterà nella mischia, dal primo minuto, Raspadori

Appena tre giorni dopo Firenze, il Napoli torna in campo, questa sera, allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Lecce nel turno infrasettimanale valido per la quarta giornata di serie A. Il tecnico toscano sembra intenzionato ad apportare alcuni cambiamenti rispetto alla formazione di domenica; Spalletti starebbe pensando di modificare l’assetto della sua squadra, difatti contro i pugliesi ci potrebbero essere diverse novità, a cominciare dal modulo: 4-2-3-1 e non più 4-3-3. In difesa dovrebbe toccare al brasiliano Juan Jesus prendere il posto di Kim, odi Rrahmani, mentre sulla corsia bassa sinistra, invece, pronto l’inserimento di Mathias Olivera, in luogo di Mario Rui. Infine, in avanti, il mister toscano getterà nella mischia l’ultimo arrivato Giacomo Raspadori, apparso in buone condizioni nello spezzone di gara del Franchi. Dunque alla luce di tali scelte, contro i salentini dell’ex Marco Baroni, potremmo vedere questo undici iniziale:

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (Kim), Olivera; Anguissa, Lobotka; Elmas, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen.