NAPOLI vs INTER – Dalle15 parte la vendita dei biglietti per il match del 21 maggio

Dalle ore 15 di oggi partirà la vendita dei tagliandi per la gara Napoli – Inter, valida per la 36esima giornata di serie A, in programma domenica 21 maggio alle 18, al Maradona di Fuorigrotta. Qui di seguito i prezzi praticati dal club partenopeo:

Tribuna Posillipo € 150,00

Tribuna Nisida € 90,00

Distinti € 60,00

Curve € 30,00

Tribuna Family

Adulti € 60,00

Under 12 € 30,00

I biglietti potranno essere acquistati:- on line, sul sito di Ticketone (https://sscnapoli.ticketone.it/search). Con questa modalità il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla fidelity card (Fan Stadium Card), oppure nei punti vendita in città o in provincia.