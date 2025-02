Verso Lazio vs Napoli – Conte torna al suo vecchio modulo 3/5/2, schierando Raspadori vicino a Lukaku?

Antivigilia di Lazio – Napoli di sabato, alle 18, allo Stadio Olimpico di Roma, anticipo della 25esima giornata di serie A. Gli azzurri si recheranno nella capitale senza un esterno di fascia sinistra di ruolo, dopo l’ultimo infortunio di David Neres. Conte è alle prese con l’emergenza, per studiare la migliore soluzione possibile per sopperire alle assenze. Voci di corridoio, provenienti dal Centro Sportivo di Castel Volturno, parlano di un ritorno al vecchio modulo adottato in passato dal tecnico leccese. Naturalmente, ci riferiamo al 3/5/2; con gli uomini contati e con nessun giocatore mancino disponibile, a causa di una vera maledizione che si è abbattuta sulla corsia sinistra, il buon Antonio sembra deciso a riproporre il suo marchio di fabbrica, dimenticando, momentaneamente, il 4/3/3. Il primo a beneficiare di tale soluzione sarebbe Giacomo Raspadori, il quale affiancherebbe Lukaku, in veste di seconda punta, ruolo più congeniale all’ex Sassuolo. Jeck può essere utile a Lukaku come il belga può far bene a lui. Almeno questa, è la speranza dell’allenatore azzurro. Ovviamente, per ora, si tratta soltanto di un’ipotesi, in vista delle prossime gare a cui il Napoli andrà incontro privo del brasiliano, senza Spinazzola e senza Olivera. Se si ritornerà al passato, però, lo scpriremo solo dopodomani.