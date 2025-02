Formazione anti Lazio – Alessandro Buongiorno, sabato, finalmente, tornerà titolare, contro i biancocelesti, dopo due mesi di assenza

Finalmente il fortissimo difensore, ex granata, Alessanbdro Buongiorno, si riprenderà il suo posto, da titolare, al centro della difesa azzurra, dopodomani, nell’anticipo contro la Lazio, all’Olimpico di Roma, dopo il lungo stop, per infortunio, che lo ha costretto a restare fuori dal terreno di gioco per due mesi. Il calciatore, uomo fondamentale nello scacchiere di Conte, sarà, quindi in campo dal primo minuto, avendo smaltito l’infortunio alla schiena e la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari, accusata in allenamento, a metà dicembre: il numero 4 mancava dalla trasferta di Udine. Da allora, ben sei gare viste dalla tribuna o da casa, mentre le ultime due, con la Roma e l’Udinese si è seduto in panchina. Contro i biancelesti di Baroni, in un momento di buona forma, Buongiorno fungerà da perno della difesa a tre, con Rrahmani alla sua destra e Juan Jesus a sinistra. E’ giusto, però, ricordare che il centrale brasiliano lo ha degnamente sostituito durante la sua assenza.