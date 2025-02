EUROPA LEAGUE – La Roma pareggia 1-1, in Portogallo, col Porto, nell’andata del playoff qualificazione agli ottavi, Dybala infortunato

Buon pareggio, tuttavia condito da tante polemiche sull’arbitraggio, ieri sera, della squadra di Claudio Ranieri, in Portogallo, nel playoff di andata di Europa League. La Roma ha ciuso il match col Porto sull’1 a 1, in virtù delle reti realizzate da Celik, per i giallorossi e da Moura, per i padroni di casa.L’allenatore romano, dopo la partita si è infuriato tentissimno, per le decisioni del direttore di gara tedesco Stieler, colpevole, a suo dire, di vooler far vincere il Porto. Sei cartellini gialli e uno rosso rifilati ai giallorossi, rimasti in dieci. L’argentino Dybala è uscito anzitempo dal terren odi gioco perchè ha accusato un problema al ginocchio sinistro, rimediato dopo un duro intervento di Varela. La sua partita è durata cpoco più di 40 minuti, poi è stato rimpiazzato dall’ex Empoli Baldanzi. L’ex Juventius è apparso molto sofferente, per cui, nelle prossime ore, sarà visitato dallo staff medico della società capilina. La qualificazione agli ottavi, pertanto, si deciderà giovedì prossimo all’Olimpico.