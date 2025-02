ANTEPRIMA PARTITA LAZIO vs NAPOLI – Conte torna all’antico, modulo 3/5/2, con Raspadori al fianco di Lukaku

Vigilia di campionato per il Napoli di Conte, decimato sulla corsia sinistra, non avendo più giocatori dispinibili in quel ruolo. L’allenatore salentino è alle prese con la piena emergenza e sta lavorando sulle possibili soluzioni da prendere. I rumors di ieri parlavano di un eventuale ritorno al modulo 3/5/2. Ma è ancora tutto da decidere. Se la scelta di Conte sarà quella del ritorno all’antico, contro la Lazio, gara valida per il 25esimo turno di campionato, vedremo, in attacco, Raspadori al fianco di Lukaku, mentre il centrocampo sarà composto dai soliti noti, Anguissa, Lobotka e McTominay. La novità, principale potrebbe riguardare Politano, il quale si posizionerebbe sulla fascia sinistra, con Di Lorenzo dal lato opposto: in alternativa ci sarrebbe Mazzocchi, più abituato a giocare sulla corsia mancina, mentre Buongiorno, tornerà, a prescindere dal modulo, titolare, assieme a Rrahmani e Jesus, davanti a Meret, in caso di difesa a tre. In casa biancoceleste, Baroni dovrebbe confermare l’abituale 4-2-3-1, con Provedel tra i pali , davanti al quale agiranno Gila, Romagnoli, Tavares ed uno tra Marusic e Lazzari. Imprescindibili Guendouzi e Rovella in mediana, mentre in attacco, l’ex Salernitana Dia se recuperato, fungerà da prima punta, insieme ad Isaksen e Zaccagni. Se così non fosse, pronto Dele-Bashiru. Certa, infine, la presenza di Castellanos. Alla luce di queste indicazioni, vediamo i possibili due schieramenti dell’Olimpico:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic/Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia/Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano; Lukaku, Raspadori.

Quindi, passiamo ai numeri e alle statistiche della sfida di dimani: gli azzurri hanno disputato, contro la Lazio, tra seie A, B, Coppa Italia e Divisione Nazionale, complessivamente 168 partite, con un bilancio di 63 vittorie, 52 pareggi e 53 sconfitte. In totale sono 221 i gol fatti e 198 quelli incassati. Tuttavia, per la cronaca, il Napoli non è riuscito a vincere, nessuna delle ultime quattro sfide contro i biancocelesti, in Serie A, ottenendo solo un pari e tre k o, peraltro nelle due più recenti partite di Coppa Italia e campionato, non ha realizzato alcun gol. Di contro, i partenopei, a guardare i precedenti, hanno riportato ben otto successi nelle recenti 11 trasferte in terra laziale. Nessun’altra squadra ha fatto meglio del Napoli. Infine, nella scorsa stagione, all’Olimpico, azzurri e biancocelesti impattarono per 0 a 0, mentre nel girone di andata, a Fuorigrotta, gli uomioni di Baroni si imposro per 0 a 1, senza, però, meritare la vittoria. Dirigerà l’anticipo l’arbitro Massa di Imperia.