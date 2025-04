LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Anguissa straripante, Neres un fantasma

SCUFFET 6,5: bravo nelle uscite e in una parata “salva risultato”.

DI LORENZO 6: Orsolini lo mette in difficoltà, se la cava con l’esperienza. Meglio quando spinge lungo l’out di destra.

RRAHMANI 6,5: di testa è imbattibile, pulisce l’area con tempismo, risolutezza ed efficacia.

JUAN JESUS 6: duello rusticano con Dallinga. Entra Castro e lì i problemi aumentano e per poco non deve pagare dazio.

OLIVERA 6: meglio come difensore che come fluidificante. Svolge sostanzialmente il suo compito senza errori.

ANGUISSA 7: fuga straripante ed irrefrenabile con gol incredibile per lui. È tra quelli che non si arrendono mai, provando a suonare la carica fino all’ ultimo. È in grande forma, peccato doverlo perdere per squalifica nella gara di lunedì prossimo contro l’Empoli.

LOBOTKA 5,5: commette alcuni errori nel palleggio, non da lui, alcuni dei quali potevano costare caro.

MCTOMINAY 6: primo tempo luccicante per lui, nella ripresa scompare o quasi dal campo come tutti i suoi compagni. Esce per infortunio alla spalla.

(Gilmour 6,5: ingresso tardivo, calcio pulito e lucidità nel palleggio).

POLITANO 5.5: fa più il terzino di destra che l’ala. Stremato e poco lucido poi quando si tratta di finalizzare o rifinire.

LUKAKU 6,5: isolato in avanti prova a fare da prezioso pivot per produrre sponde ai compagni. Operazione riuscita nel primo tempo, nel secondo tempo la squadra non lo assiste più e viene meno anche il suo apporto.

NERES 5: in condizione deficitaria e mai uno spunto vincente. Generoso però in un paio di provvidenziali ripiegamenti.

(RASPADORI 5,5: l’avremmo visto meglio più accentrato ad appoggiare Lukaku. Sulla fascia non rende).



All. CONTE 5,5: secondo tempo dominato dal Bologna, ritarda le sostituzioni e, secondo noi, sbaglia a non avvicinare Raspadori a Lukaku non modificando l’assetto tattico. Poi, una domanda: perché questo Napoli quando può e deve non prova a siglare il secondo gol? E perché crolla sistematicamente nei secondi tempi?