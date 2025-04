LA PARTITA – Bologna-Napoli 1-1, gli azzurri non vanno oltre il pari al Dall’Ara

PRIMO TEMPO

Al 17’ passa in vantaggio il Napoli con Anguissa che riceve il pallone da centrocampo, si invola in area, salta anche il portier e spedisce il pallone in rete. Al 32’ Politano serve McTominay al centro dell’area, prova la conclusione, ma il portiere spedisce in angolo. Al 40’ ci prova Politano dalla destra in posizione molto defilata, ci arriva Ravaglia. Al 45’ l’arbitro assegna tre minuti di recupero e al 48’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 58’ Bologna vicino al vantaggio con Orsolini, salva Olivera sulla linea. Al 64’ trova il pari il Bologna con Ndoye che viene servito da Odgaard e di tacco spedisce il pallone in rete. Napoli in difficoltà nella ripresa, soprattutto in fase offensiva. All’89’ Bologna vicino al vantaggio con Castro che di poco non arriva sul pallone sul secondo palo.

IL TABELLINO

Bologna (4-2-3-1): Skorupski (25′ Ravaglia); Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini (77′ Cambiaghi), Odgaard (87′ Fabbian), Ndoye (87′ Dominguez); Dallinga (77′ Castro). All. Italiano.

Napoli (4-3-3): Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay (70′ Gilmour), Lobotka, Anguissa; Politano (92′ Ngonge), Lukaku, Neres (73′ Raspadori). All. Conte.

Reti: Anguissa 18′ (N), Ndoye 65′ (B)

Ammomiti: – Di Lorenzo (N), Olivera (N), Anguissa (N), Aebischer (B)

Mariano Potena