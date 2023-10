ANTEPRIMA PARTITA UNION vs BERLIN NAPOLI – Terza giornata di Champions League, partenopei alla ricerca di conferme

Torna la Champions League con il terzo turno dei gironi eliminatori della prestigiosa manifestazione continentale per club. Ad aprire le danze saranno, domani, prima l’Inter, al Meazza, contro il Salisburgo e quindi il Napoli in casa dell’Union Berlin, nella capitale tedesca, nello stadio che vide l’Italia di Lippi, vincere il Mondiale nel 2006. Una coincidenza accomuna le due antagoniste, sia gli ospiti, che i padroni sono reduci da una sconfitta casalinga per 2 a 3. Attualmente il Napoli e il Braga occupano la seconda posizione dietro il Real Madrid, con 3 punti, ultimi, a zero i tedeschi. Un successo degli azzurri di Garcia, in Germania, potrebbe spalancare le porte della qualificazione agli ottavi. Riguardo alla probabile formazione, il tecnico francese dovrebbe apportare delle novità rispetto alla gara di sabato a Verona, per esempio potrebbe tornare sulla corsia mancina l’uruguagio Olivera, mentre in attacco non è escluso che il cholito parta titolare, come prima punta. Per il resto, in difesa e a centrocampo non ci dovrebbero essere cambi. La compagine della capitale tedesca vive una crisi profonda dopo le otto sconfitte di fila registrate. L’allenatore Fischer ha motivato i suoi per dare una prova d’orgoglio contro i campioni d’Italia ma il divario tra le squadre è abissale, almeno sulla carta. Vediamo quindi come potrebbero schierarsi, domani sera Berlino e Napoli:

UNION BERLINO (3-5-2) – Ronnow; Doekhi, Bonucci, Leite; Juranovic, Tousart, Kral, Laidouni, Gosens; Becker, Behrens. All. Fischer

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Garcia

Non ci sono precedenti europei tra queste due squadre, infatti Napoli e Union Berlin non si sono mai incontrate.