L’Uefa ha designato il fischietto bosniaco Irfan Peljto a dirigere il match tra Union Berlin e Napoli, valido per il terzo turno del girone C di Champions League. Gli assistenti saranno i connazionali Ibrisimbegovic-Beljo (Bosnia). IV Uomo: Petrovic (Bosnia). VAR: van Boekel (Olanda) e Lasyk (Polonia) Primo incrocio in assoluto tra Peljto e gli azzurri.