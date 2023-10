IL PUNTO SULLA A DOPO LA NONA GIORNATA – Colpaccio Juve, a San Siro, sponda rossonera, l’Inter resta sola al comando

Con gli ultimi due posticipi del Lunedì si concluderà, stasera la nona giornata di serie A, che nella domenica pallonara ha registrato il colpaccio della Juventus, in casa del Milan per 0 a 1, il che ha permesso ai nerazzurri di Inzaghi di rimanere al primo posto in classifica, in solitaria. I bianconeri, invece, si assestano al terzo posto ad un punto dai rossoneri, a quota 20. Successi anche per la Roma sul Monza per 1 a 0, del Bologna, con il Frosinone per 2 a 1 e dell‘Atalanta contro il Genoa col risultato di 2 a 0. Pari rocambolesco tra Salernitana e Cagliari per 2 a 2, con i quattro gol giunti solo nel finale di gara. Come anticipato in apertura, il Monday Night vede in programma le restanti due partite di questo turno, ovvero Udinese – Lecce e Fiorentina – Empoli. Intanto domani torna la tre giorni europea, cominciando con la Champions League. Napoli e Inter saranno impegnate rispettivamente a Berlino con l’Union Berlin e a San Siro contro il Salisburgo.