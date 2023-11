A Benevento scende in campo la solidarietà: la nazionale attori sfida i giornalisti Rai

Da Stefano Masciarelli a Francesco Cicchella, da Francesco Ferrante ad Agostino Penna, passando per Roberto Oliveri e Vittorio Magazzù. Sono questi i primi nomi dei giocatori che scenderanno in campo lunedì 20 novembre allo Stadio Ciro Vigorito per la Partita della solidarietà. L’atteso match vedrà sfidarsi la Nazionale Attori e la Squadra di calcio Circolo Sportivo Rai.

L’evento, organizzato da SOS Villaggi dei Bambini insieme al Comune di Benevento, con il patrocinio della Provincia di Benevento, del CONI e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in collaborazione con USAcli, mira a coniugare sport, divertimento e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere tutti insieme i progetti che l’Organizzazione porta avanti attraverso i suoi Programmi e i Villaggi SOS presenti in Italia, a favore dei bambini e dei ragazzi più vulnerabili, privi di cure familiari o a rischio di perderle, affinché possano crescere in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente.

La Partita della solidarietà si disputa, non a caso, nella Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza che ogni anno pone l’attenzione sui diritti dei bambini e degli adolescenti. Se da oltre trent’anni dalla ratifica della Convenzione ONU sui diritti di bambini e ragazzi molta strada è stata fatta per la difesa e la protezione dell’infanzia, molta ancora resta da farne per garantire a ogni bambino il diritto di crescere sereno e in salute in un ambiente familiare e accogliente.

Il prossimo 20 novembre, al Vigorito, andrà in scena una festa dello sport, ma non solo. La partita, che vedrà impegnate la Nazionale Attori insieme alla Squadra di calcio Circolo sportivo RAI, è destinata a essere anche e soprattutto una giornata da vivere all’insegna delle riflessioni importanti e dell’impegno concreto. Saremo uniti con l’obiettivo di mandare un messaggio di pace e solidarietà a tutti i bambini che vivono in zone di conflitto, per questo motivo la partita verrà aperta con la bandiera della pace che anticiperà il calcio di inzio. Un evento davvero speciale che prevede il coinvolgimento delle scuole del territorio e che vedrà scendere in campo valori come la solidarietà, la fratellanza, il rispetto e l’amore per il prossimo.

Le persone hanno bisogno di sport, lo richiedono, grazie allo sport si può stare meglio. L’indagine Istat 2022 ci dice che sempre più persone praticano attività sportiva nel tempo libero, negli ultimi 20 anni si è passati dai circa 34 milioni nel 2000 ai 38,635 milioni nel 2021 (66,2%).

L’Italia, tuttavia, si posiziona come il quarto Paese Ocse più sedentario tra gli adulti e primo tra i bambini. Gli ostacoli alla pratica sportiva nel nostro Paese sono attribuibili a cultura, investimenti e infrastrutture sportive. L’esperienza della pandemia conferma il ruolo dello sport come chiave del benessere del nostro Paese, impattando positivamente sullo stile di vita delle persone e generando una maggiore attenzione alla salute e al benessere individuale. Lo sport si conferma ancora una volta un baluardo straordinario contro il disagio giovanile e nella promozione di spazi civici in cui i giovani possono essere protagonisti.

“Siamo convinti che lo sport sia una delle chiavi per consentire lo sviluppo armonioso di bambini e ragazzi, per favorire l’aggregazione sociale, incoraggiare la partecipazione attiva nella comunità. Lo sport insegna a conoscere sé stessi, impegnarsi, aiutare i compagni e rispettare gli avversari. Per questa occasione, contiamo sulla partecipazione di tutti i cittadini e delle scuole alla Partita della solidarietà, perché il sostegno verso i bambini e i ragazzi più vulnerabili è una tematica importante che merita di essere affrontata nella vita di tutti i giorni, con profonda cura e assoluta attenzione” ha dichiarato Maria Grazia Lanzani, Presidente di SOS Villaggi dei Bambini.

A fare da cornice a tutto questo, i valori che da 60 anni ispirano SOS Villaggi dei Bambini – coraggio, impegno, responsabilità e fiducia – e da sempre permettono all’Organizzazione di lasciare un impatto positivo sul presente e futuro dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie che sostiene e accompagna, nonché sulle loro comunità.

“Sport e solidarietà sono uno splendido connubio. L’Amministrazione comunale ha accolto subito con favore la possibilità che la città diventasse teatro di questo evento benefico. In questo contesto geopolitico così delicato, messaggi di pace, filantropia e altruismo sono necessari e fondamentali e Benevento è pronta a fare la sua parte. Sarà un momento in cui lo straordinario valore aggiunto dello sport, simbolo di pace e fratellanza, sposerà la solidarietà. Spero che un pubblico numeroso possa divertirsi e che l’evento raggiunga i nobili obiettivi che lo animano” dichiara l’Onorevole Clemente Mastella, Sindaco di Benevento.

“La Nazionale Calcio Attori 1971 è onorata di essere stata invitata di nuovo dopo due anni per un evento calcistico di beneficenza da SOS Villaggi dei Bambini. Dopo il successo della partita di Reggio Calabria contro la Reggina saremo di nuovo pronti con lo stesso spirito di solidarietà a Benevento. I bambini sono al centro del mondo, sono il futuro dell’umanità. Speriamo con tutto il cuore che i bambini di oggi possano vivere in un mondo migliore e rappresentarlo al meglio. Oggi, guardando quello che accade nel mondo siamo sgomenti e addolorati e a maggior ragione sentiamo il dovere di essere accanto a SOS Villaggi dei Bambini che già da tempo è impegnata a favore dell’infanzia più vulnerabile.” afferma Domenico Fortunato Presidente della Nazionale Calcio Attori 1971.

“Lo sport è uno dei più potenti strumenti per creare comunità, per mettere insieme le persone, per trasformare le diversità in ricchezza. Per questo, ogni volta che scendiamo in campo lo facciamo con orgoglio e passione. Questa volta poi con una responsabilità in più: perché abbiamo negli occhi le immagini dei bimbi vittime delle 2 guerre alle nostre porte così come quelle di chi attraversa i mari e i confini per sfuggire alla fame e ai conflitti. È un modo per accendere una luce sul diritto dei bambini ad avere un’infanzia felice e a poter sognare un futuro. E un modo per ringraziare chi ogni giorno dedica la propria vita al servizio loro e di tutti coloro che non hanno voce” questo il messaggio che arriva da tutta la Squadra Circolo Sportivo Rai.

La società Benevento Calcio è lieta di collaborare e supportare l’Associazione “SOS Villaggi dei Bambini” per la partita della solidarietà. Nella Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza sarà l’occasione giusta per sostenere insieme sport e solidarietà.

Si ringrazia l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) per la designazione della terna arbitrale dedicata alla Partita.

Info biglietti:

I biglietti sono disponibili al costo di 5 euro cadauno su Ticketone: https://bit.ly/BNticket

1 biglietto omaggio ogni 10 biglietti acquistati nelle ricevitorie o in biglietteria Benevento calcio.