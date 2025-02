Modulo 3/5/2 – Il ritorno al vecchio sistema di gioco potrebbe favorire Stanislav Lobotka che assumerebbe un ruolo, a lui, molto più congeniale

Domani si gioca Lazio vs Napoli, un match in cui il Napoli arriva con tante defezioni nella catena sinistra, non essendoci più il georgiano e data l’assenza, per infortunio dei vari Spinazzola, Olivera e Neres. Quindi Conte, per sopperire a questa tegola, sta pensando seriamente, di riporoppore il suo vecchio sistema di gioco, tornando al 3/5/2 iniziale. Un modulo che potrebbe favorire Stanislav Lobotka, il quale, in questo caso, in un ruolo, a lui assai più congeniale, ossia come regista, diventerebbe molto più forte, come nell’anno del terzo tricolore, con Spalletti. Avendo tre difensori a proteggergli le spalle, lo slovacco potrebbe alzare il suo baricentro d’azione, per aggredire, più alto, con l’aiuto di Anguissa e McTominay. In questo modo, Lobotka giocherebbe tanti più palloni sulla trequarti, dove sarebbe più facile il passaggio vincente in area avversaria . Del resto il 3-5-2, nel suo periodo bianconero, diede a Conte la possibilità di liberare Andrea Pirlo da mansioni di copertura. Stanislav, infatti, sartebbe felicissimo di tornare a fare la differenza, nel ruolo che ama di più.