CHAMPIONS – Brutta notizia per l’Italia, nel Ranking Uefa la Spagna è seconda, al momento, il quinto posto non vale la qualificazione alla prossima competizione

Una brutta norizia per l’Italia, riguardo alla qualificazioine alla prossima Champions League. Dopo i risultati di ieri in Europa e Conference League, dove la Roma ha pareggiasto col Porto, la Spagna, nel Ranking Uefa, ci ha sorpassati, assestandosi in seconda posizione, per cui, il quinto posto in serie A, per ora, non vale più, per accedere alla massima compertizione continentale dell’anno prossimo. Posto che spetterebbe, così, agli iberici. La Spagna ha guadagnato questo diritto, in seguito al doppio successo di Real Betis e Real Sociedad, rispettivamente, contro il Gent in Conference League e Midtjylland in Europa League. Pertanto, adesso, il nostro paese è terzo. Sul primo gradino della classifica, come succede ormai da tempo, c’è l’Inghilterra, che allarga, sempre più, il suo margine di vantaggio sulle altre inseguitrici. Soltanto in caso di successi delle squadre italiane, nei prossimi turni delle varie coppe europee, si potrebbe riguadagnare la piazza d’onore.