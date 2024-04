Giaccherini a Kiss Kiss Napoli: “Il gol di Osimhen lo fanno pochi al mondo, mi ha ricordato Ronaldo contro la Samp”

L’ex calciatore ed attualmente talent nella squadra di DAZN Emanuele Giaccherini è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Si è rivisto il Napoli dello scudetto, nell’intervallo Calzona deve aver toccato le corde giuste e lo spirito dei campioni. Nella ripresa, infatti, il Napoli ha giocato con cattiveria e con quella qualità che la squadra ha nelle sue gambe esaltando le caratteristiche dei singoli. Il gol di Osimhen ha liberato mentalmente la squadra, è stata la scintilla che ha fatto scattare qualcosa nella squadra. Gol come quello del nigeriano lo fanno pochi calciatori al mondo, mi ha ricordato quello di Cristiano Ronaldo con la Sampdoria, è salito in cielo e la sua elevazione è stata clamorosa. Il secondo tempo di ieri ti fa capire quanto avrebbe potuto fare questa squadra e quanto purtroppo non ha fatto, perché avrebbe potuto tranquillamente giocarsela fino alla fine. Conte nel futuro del Napoli? Il Napoli potrebbe ritornare ad essere protagonista, perché porterebbe quella mentalità che serve per raggiungere grandi obiettivi, ma lo vedrei bene al Napoli solo se rimanessero i grandi campioni. Ma se devi ricostruire e non punti a vincere subito allora non so se può essere la scelta giusta”.

Vincenzo Letizia

