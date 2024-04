Bucchi, Scozzafava, Iezzo, Trotta, Bielanski, De Maggio, Alvino, Tempestilli, Tecca, Miranda a Kiss Kiss Napoli

L’ex attaccante del Napoli ed attualmente allenatore Christian Bucci è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Osimhen ha fatto un gol mostruoso, però bravo lui ma anche non bravo Izzo che doveva stargli appiccicato per non dargli la possibilità di saltare. Il nigeriano fa un gesto atletico davvero pazzesco, ha dimostrato tutte le sue doti fisiche e quei gol li può fare solo lui. Nell’intervallo forse intervento deciso di Calzona per far scattare qualcosa, ma anche la presa di coscienza dei calciatori stessi come Di Lorenzo e Anguissa che magari hanno spronato il gruppo. Ma sono gli episodi positivi che ti svoltano la partita, i primi tre gol sono tra i più belli in assoluto di questa stagione come quello di Politano. Quelle reti le fai se sei dentro la partita e se hai voglia di rischiare la giocata, da lì poi si è vista un’altra partita e abbiamo rivisto quel Napoli che quest’anno abbiamo visto forse solo a Sassuolo”.

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “I tre goal spettacolari di ieri? Quello di Politano è da copertina, ma non è un caso che in pochi minuti ne siano stati segnati tre. Ciò certifica la grandissima qualità tecnica degli attaccanti e dei centrocampisti del Napoli. Questo è il Napoli che non ha giocato male dagli ultimi venti minuti del primo tempo. Lo switch è arrivato già nel primo tempo, poi nell’intervallo ci sarà stata una strigliata sicuramente. Lo stadio a Bagnoli? E’ da quando ho cominciato a fare la giornalista che si parla della bonifica di Bagnoli, lo vedo poco fattibile in effetti. Calzona? Lo adoro perchè dal primo momento ho visto un uomo intellettualmente onesto, lucido sempre e mai alla ricerca di alibi. Tante responsabilità non erano le sue, ma ha sempre detto ciò che nel Napoli non funziona. Gli auguro ogni bene, se lo merita”.

Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quando il pubblico non ti dà una mano e protesta ti senti colpevole e secondo me, ieri, dopo il primo tempo, i giocatori si saranno guardati in faccia e sono scesi in campo con un piglio diverso. La prima scossa è arrivata col goal di Osimhen, la seconda con quello di Politano. E’ tornata l’autostima, abbiamo assistito ad un secondo tempo spettacolare, mi sembrava di rivedere il Napoli dell’anno scorso. I goal subiti da Meret? Non ha colpe sul primo goal, Djuric ha fatto un gran gesto tecnico e Juan Jesus ha dormito. Sul secondo goal la deviazione l’ha ingannato e l’ha tradito”.

Ivano Trotta, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sono passati 17 anni dal mio goal a Frosinone, in effetti quello di Politano di ieri un po’ lo ricorda. Grazie a quella vittoria andammo secondi in classifica, scavalcammo il Genoa che perse a Torino con la Juve. La vittoria di ieri può dare un po’ di morale in un momento difficile, ma non credo che la classifica del Napoli possa cambiare chissà quanto. Questo campionato, però, si può concludere nel migliore dei modi, ora si penserà a salvare il salvabile”.

Stefan Bielanski, collega della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La Polonia giocherà i prossimi Europei e Zielinski e Zalewski sono stati i migliori con la nazionale. Ieri l’azzurro ha confermato di saper giocare e di saper segnare anche. E’ un peccato che finisca così col Napoli, mi sarebbe piaciuto vederlo ancora a lungo con la maglia del Napoli”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Ho letto di una proposta di Giuntoli al Napoli, vuole Raspadori e Zanoli e in cambio darebbe in cambio Kean ed Iling Junior. Zaniolo? Che abbia talento non c’è dubbio, forse qualche atteggiamento non ci è piaciuto. Manna spinge per portarlo a Napoli insieme a Kulusevski”.

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ stato un primo tempo da squadra senza attributi, quando aspetti il pallone sui piedi e non corri vuol dire che non hai lo spirito giustop per affrontare al meglio il finale di stagione. Nel secondo tempo c’è stato uno switch di carattere mentale e quei 14 minuti da campioni d’Italia hanno ridato un minimo di dignità alla squadra. Osimhen? Solo lui poteva fare un goal così, un goal da campione. Quel goal ti fa capire che la clausola rescissoria vale tutta per intero, è un giocatore formidabile. Lì il Napoli s’è ricordato di essere campione d’Italia. Raspadori? La mia reazione alla notizia dello scambio con Kean è che mi incateno semmai il Napoli dovesse pensare di effettuare questo scambio”.

Antonino Tempestilli, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Chi discute il talento di Zaniolo non sa molto di calcio, ma il talento senza testa si va a farsi benedire. E’ una componente importante, chi ti sta vicino deve aiutarti per far emergere questo talento. Conte con Zaniolo? E’ la persona giusta per far emergere questo talento. Zaniolo ha fatto esperienza in questi tempi, s’è reso conto che in alcune situazioni ha sbagliato e ci auguriamo che lui possa tornare ad essere quel calciatore che abbiamo visto in certi momenti. Con Conte tutti tirano il meglio da loro stessi. Napoli? Sarebbe la piazza che può dare tanto a Zaniolo se riesce ad esprimersi. Troverebbe un ambiente che potrebbe dargli la spinta necessaria per ricostruirsi”.

Massimo Tecca, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Zaniolo s’è pentito di aver chiuso in quel modo il rapporto con Roma, ora si trova un po’ emarginato e bene ha fatto Spalletti a rivalutarlo. Ha bisogno di tornare in Italia, sta facendo poco in Inghilterra e per dare una svolta alla carriera deve tornare in Italia e Napoli sarebbe la piazza giusta per rilanciarlo. Va responsabilizzato, ma ha qualità enormi. Conte? Con Conte non esistono mezze misure, o si mette in riga e fa ciò che vuole o è fuori”.

Gianluca Miranda, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Scambio Raspadori-Kean? E’ una follia, non ci dimentichiamo che Raspadori è l’attaccante della nazionale. Zaniolo? E’ un bel giocatore, ha tante motivazioni, vuole tornare in Italia per rimettersi al centro del progetto nazionale. Spalletti lo stima molto, chi lo conosce dice che ha messo la testa a posto e se è così io lo prenderei subito”.