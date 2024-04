Benevento – Juve Stabia 0-0: le Vespe conquistano la matematica promozione in serie B

Il posticipo della 35^ giornata del campionato di serie C vede la capolista Juve Stabia affrontare il Benevento allo stadio “Ciro Vigorito”. Alle vespe manca un solo punto per la matematica promozione in serie B. Dal canto suo il Benevento vuole cercare di conaolidare il secondo posto.

Ecco le formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto.

Stregoni con Paleari in porta. Berra, Capellini, Pastina a comporre il pacchetto difensivo. A centrocampo Improta, Talia, Nardi, Masciangelo. In attacco Ciciretti, Perlingieri, Starita. A disp.: Manfredini, Benedetti, Meccariello, Karic, Kubica, Marotta, Ciano, Ferrante, Pinato, Agazzi, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Bolsius.

La Juve Stabia di mister Pagliuca risponde con Thiam tra i pali. Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli in difesa. Buglio, Leone, Romeo a centrocampo. In attacco, Mosti alle spalle di Adorante e Candellone. A disp.: Esposito, La Rosa, Pierobon, Piscopo, Baldi, Meli, Guarracino, Garau, Folino, Gerbo, D’Amore, Erradi, Picardi, Stanga, Piovanello.

Arbitro: Perri di Roma 1.

Gara molto tattica che il Benevento affronta con una buona dose di grinta. Tra il 14′ e 15′ ci provano Starita per la Strega e Adorante per la Juve Stabia ma le rispettive conclusioni creano solo qualche brivido. Al 22′ colleziona il primo pericolo il Benevento: colpo di testa da parte di Improta che costringe Thiam alla deviazione in angolo.

Al 33′ è Romeo della Juve Stabia a sfiorare la rete con un colpo di testa ma il pallone sfiora il palo. In chiusura di primo tempo è Thiam che dice no a Perlingieri che calcia a colpo sicuro. Dopo due minuti di recupero le squadre vanno al riposo sul punteggio di zero a zero.

Nella ripresa il Benevento sostituisce Improta con Karic. Arriva anche il primo ammonito della gara: a farne le spese è Mosti della Juve Stabia al 46′. Al 51′ cartellino giallo anche per Romeo che commette fallo sulla trequarti campo. Negli ospiti esce Mosti ed entra Meli al 55′.

Buon pressing del Benevento che costringe la Juve Stabia a difendersi nella sua metà campo. Nuovo cambio nella Juve Stabia: esce Adorante ed entra Piscopo al 60′. In ripartenza la Juve Stabia potrebbe segnare con Mignanelli ma è provvidenziale Paleari al 63′. Giallo al 71′ per Capellini che alza con veemenza Bellich caduto a terra. Annullato un gol di Candellone per fuorigioco al 75′. Ammonizione per Bellich della Juve Stabia al 76′: il difensore commette fallo a centrocampo.

Il Benevento fa entrare Ciano per Talia al 77′. All’ 83′ escono Starita e Pelingieri ed entrano Ferrante e Carfora nel Benevento. Risponde la Juve Stabia che manda in campo Pierobon e Folino al posto di Romeo e Leone all’ 85′. All’ 88′ nella Strega entra Kubica al posto di Ciciretti. Concessi cinque minuti di recupero. Si scaldano gli animi e sulle panchine vengono espulsi due collaboratori delle rispettive squadre. Per la Juve Stabia è un pareggio che certifica la matematica promozione in serie B.