CHAMPIONS LEAGUE – Serata amara per Atalanta e Milan, entrambe battute di misura, nei playoff di andata della manifestazione europea

Una serata da dimenticare in fretta, per le due italiane, impegnate ieri, nei playoff di andata della Champions League. L’Atalanta è stata sconfitta in Belgio in casa del Club Brugge, nel finale, per 2 a 1, in virtù di un rigore inesistente, concesso dall’arbitro, nel recupero, mentre il Milan, in terra olandese, ha perso, ad opera dal Feyenoord, per 1 a 0. La settimana prossima, tuttavia, ci sarà, tra le mura amiche, la possibilità di ribaltare il risultato sfavorevole; del resto nerazzurri e rossoneri non sono affatto inferiori alle due formazioni avversarie. Intanto, stasera tornerà in campo, sempre per il palyoff di andata di Europa League, la Roma di Ranieri, che affronterà, in Portogallo, il Porto. Giovedì 20, il ritorno, nella capitale, all’Olimpico.